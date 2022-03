Guerre en Ukraine: un candidat de téléréalité de Monaco va rejoindre la Slovaquie pour une mission humanitaire

"Donner de l’espoir"

Les deux "influenceurs" rejoindront sur place Véronique Aslanian de la Pharmacie du Rocher et Laurent Castex, président de l’association Soleil Royal 06.

"Quand on fait des missions humanitaires, il y a l’urgence rapide: comment loger et nourrir les gens qui arrivent aux frontières. C’est ce qui se passe maintenant. Puis il y a la deuxième partie de l’urgence. C’est quand nous allons arriver, fin mars. Là, il faudra donner de l’espoir", explique la pharmacienne, qui participe régulièrement à des missions humanitaires.

Départ fin mars

Le départ est prévu pour le 25 mars. "On va traverser la Hongrie, pour arriver à la frontière slovaque, où se trouve un camp de réfugiés."

Les deux candidats de téléréalité prendront la route le 28 mars. Pour leur permettre de mener à bien leur mission, ils ont lancé une cagnotte sur la plateforme Cotizup (La cagnotte est disponible sur le lien: https://www.cotizup.com/ukraniens, ndlr)

À ce stade, la cagnotte a déjà récolté un peu plus de 3.000 euros. "Cet argent nous permettra de financer des achats ou de donner du liquide sur place aux familles qui en ont le plus besoin. On va être le plus transparent possible avec l’utilisation de l’argent. Durant notre voyage, on verra des lives et des stories pour vous montrer tout ce qu’on va faire", assurent-ils dans leur vidéo, précisant qu’une collecte sera organisée avant leur départ. "On a besoin d’un maximum d’affaires pour enfants, de l’alimentaire (boîtes de conserve)… On fera une récolte à Roquebrune-Cap-Martin", détaille Maxime Merkouchenko.