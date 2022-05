Guerre en Ukraine: U2 donne un concert surprise de soutien dans le métro de Kiev

De la musique comme un peu de réconfort pour le peuple ukrainien. Bono et The Edge du groupe U2 ont donné dimanche 8 mai un concert dans le métro de Kiev.

"Le président Zelensky nous a invités à jouer à Kiev en signe de solidarité avec le peuple ukrainien et c'est ce que nous avons fait", ont indiqué sur Twitter Bono et The Edge, sur le compte du groupe U2.