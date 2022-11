Guerre en Ukraine: sur le front, la crainte de perdre le réseau internet Starlink

Et pour cause, le militaire est responsable des communications sur une grande partie du front de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.

Le mois dernier, l'homme le plus riche du monde a utilisé sa plateforme de médias sociaux préférée Twitter -- qu'il a rachetée depuis -- pour se demander pourquoi il devait continuer à fournir à l'Ukraine un service gratuit d'Internet par satellite.

Mais quelques jours plus tard, le bouillant entrepreneur changeait d'avis. "Au diable", écrit alors Elon Musk, après l'émoi suscité par son annonce initiale.

"Même si Starlink perd toujours de l'argent et que d'autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous allons continuer à financer le gouvernement ukrainien gratuitement", rétropédale le patron de SpaceX et Tesla.

Sur le front de Kherson, le major Roman Omeltchenko ne sait toujours pas si le deuxième tweet d'Elon Musk était ironique, ou bien si le multi-milliardaire a vraiment l'intention de continuer à payer pour la principale ligne de communication de l'armée ukrainienne.

"Difficile de faire sans"

Il sait juste que la perte de Starlink le laisserait dans l'embarras alors que se profile la bataille pour Kherson, où les troupes ukrainiennes se préparent à une probable offensive.

"Si nous perdons (cette ligne), ce sera un coup dur pour nos moyens de transmission", prévient le chef des communications de la 59e brigade ukrainienne, dans un entretien à l'AFP, réalisé dans un lieu tenu secret, le long du front sud.

Pour lui, "ce serait très difficile de faire sans".

Elon Musk est très populaire en Ukraine pour avoir envoyé des milliers de terminaux Starlink dans les premiers jours de l'invasion russe.

Le pays possède désormais 20.000 de ces petites antennes blanches cachées dans les zones de guerre.

Leur rôle est devenu encore plus crucial quand la Russie a commencé à viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes, avec des frappes de missiles à longue portée, privant de courant de nombreuses régions du pays.

Une panne d'électricité met généralement fin à la plupart des services de téléphonie mobile et complique même les communications de base sur le terrain.

"Simple et puissant"

Les seules alternatives pour les soldats sont les talkie-walkies et les anciens modèles d'antennes paraboliques, dont la mise en oeuvre nécessite beaucoup plus de temps et d'efforts.

"Nous avons toujours ces systèmes en réserve", dit le major Omeltchenko. "Mais vous devez les régler en permanence. Starlink lui se règle tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. C'est très simple et très puissant", explique-t-il.

Les paraboles des terminaux sont reliées à la constellation de satellites par des flux qui, selon le major, sont presque impossibles à détecter par les Russes.

Les paraboles sont ensuite câblées à des routeurs de base qui créent de petits spots wifi. C'est là que réside le seul danger.

Selon Roman Omeltchenko, les Russes peuvent repérer le signal wifi et l'utiliser pour cibler leurs frappes.

Les bornes doivent donc être installées dans des endroits couverts qui permettent de masquer les signaux wifi. L'ensemble du système reste extraordinairement simple à utiliser.

Selon le major, les soldats peuvent mettre en place en quelques minutes un flux satellite opérationnel sur le champ de bataille.

Cela permet ensuite de connecter tout le monde, des opérateurs de drones à distance aux soldats et aux commandants dans la zone de guerre.

Beaucoup ont interprété les tweets d'Elon Musk comme un effort pour faire pression sur le Pentagone afin qu'il paie au moins une partie de la facture de Starlink.

"Merci"

Selon la chaîne de télévision CNN, la société SpaceX avait envoyé en septembre une lettre au Pentagone pour lui indiquer qu'il ne pouvait plus assumer les coûts du service en Ukraine.

L'entreprise d'Elon Musk demandait au ministère américain de la Défense de prendre le relais du financement de l'utilisation de Starlink par le gouvernement ukrainien et son armée, dont le coût était estimé à 400 millions de dollars pour les 12 mois à venir.

M. Omeltchenko, lui, ne souhaite pas connaître les véritables intentions de M. Musk. "C'est à lui de décider s'il continue à payer pour cela ou non", dit le militaire de carrière, âgé de 45 ans.

"Dans tous les cas, je veux juste lui dire merci. Je lui suis toujours reconnaissant."