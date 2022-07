Guerre en Ukraine: Poutine ou Zelensky, qui est le plus malade des deux?

Bonsoir,

C’est devenu une habitude: il ne se passe pas une semaine sans que l’un des deux chefs de guerre de ce conflit en Ukraine ne doive justifier, vidéos à l’appui (avec quasiment le bilan de santé à la main), de sa bonne forme. Alors que Joe Biden, 79 ans, vient d’attraper la Covid, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dû démentir être malade le même jour, accusant au passage des hackeurs russes de diffuser des fake news à son sujet. “Je ne me suis jamais senti aussi bien que maintenant” a-t-il cru bon d’exagérer, les traits bien tirés. Il y aurait pourtant de quoi s’avouer affaibli, au 149e jour d’une guerre qu’il n’a pas déclenchée.

Même son de cloche de l’autre côté de la frontière: le Kremlin a répondu pour la première fois aux nombreuses rumeurs concernant la santé de Vladimir Poutine. "Tout va bien, il est en bonne santé", a affirmé Dmitri Peskov, son porte-parole, chargeant lui aussi "les Ukrainiens, Américains et Britanniques”, qui “rapportent des informations mensongères sur l'état de santé du président”. “Ce ne sont que des canulars", a-t-il résumé, fidèle à l’idée que seul un homme fort peut diriger le pays.

C’est que la santé d’un président est en fait très politique. Elle semble même être directement corrélée, dans l’imaginaire collectif, à celle de la patrie qu’il dirige. Une vérité patriarcale encore plus prégnante dans les dictatures, où tout doit être contrôlé, ou a minima donner l’illusion d’un contrôle absolu. D’où le fait que les hackers, prompts à créer des bombes médiatiques, s’en donnent à cœur joie.

Poutine, 70 ans en octobre prochain, a beau boitiller et afficher régulièrement une mine plutôt bouffie, il veut cependant sauver les apparences en donnant l’image d’un dirigeant guerrier à qui rien de mauvais ne peut arriver... Zelensky, qui joue pourtant au même jeu médiatique en miroir, n’a-t-il pas déclaré vendredi: “Avec tout le respect dû à la vieillesse, 44 [ans] n’est pas 70”? Tacle.

Dans les faits, même en démocratie, les “hommes forts” d’un pays, France incluse, ne sont pas beaucoup plus transparents. Ils utilisent très souvent l’excuse de la “vie privée” pour ne pas s’épancher sur leurs déboires de santé. On se souvient du cancer de François Mitterrand, révélé des années après son diagnostic. Ou de l’opération à la gorge de Nicolas Sarkozy, tue pendant des mois. Difficile de dire qui de Poutine ou de Zelensky est le plus malade, mais une chose est sûre: à les écouter, ils ont des métabolismes de marathoniens, prêts à mener leur nation vers une victoire assurée.

Inscrivez-vous à notre newsletter

Cet article est extrait de la newsletter quotidienne du groupe Nice-Matin consacrée à la guerre en Ukraine. Les infos importantes, le reportage qu'il faut absolument lire, les images marquantes, les conséquences sur la Côte d'Azur, notre humeur du soir... en 5 minutes de lecture, vous saurez l'essentiel sur la progression du conflit.

Vous pouvez vous inscrire ci-dessous.