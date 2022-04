Guerre en Ukraine: l'occupation de Tchernobyl par les Russes était "très, très dangereuse", selon l'AIEA

"La situation était absolument anormale et très, très dangereuse", a déclaré M. Grossi à des journalistes lors d'une visite à Tchernobyl, 36 ans jour pour jour après la pire catastrophe nucléaire de l'Histoire, en 1986.

Le chef de l'organisation onusienne est accompagné sur place par une équipe d'experts "pour livrer des équipements vitaux" (dosimètres, combinaisons de protection, etc.) et effectuer "des contrôles radiologiques et autres", avait indiqué l'AIEA vendredi dernier.

Ces experts doivent "réparer les systèmes de surveillance à distance, qui ont cessé de transmettre les données vers le siège" de l'AIEA à Vienne (Autriche) peu après le début de la guerre.

Le site de Tchernobyl, à 150 kilomètres au nord de Kiev, était tombé aux mains des Russes le 24 février, au premier jour de leur invasion, et avait été ensuite victime d'une coupure d'électricité et des réseaux de communications.