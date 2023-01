Guerre en Ukraine: le rêve olympique d'une jeune gymnaste entravé par le conflit

Ces alertes ont bouleversé la routine de millions d'habitants, y compris celle de la petite Eva. La jeune fille blonde et ses camarades s'entraînent à faire des sauts et d'autres figures. Leur entraîneur Anastassia Provotorova est tout aussi motivée qu'eux, déterminée à préparer ses élèves pour les compétitions, malgré les difficultés amenées par la guerre.

Plus de dix mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les combats se concentrent désormais dans l'Est. Mais des frappes de missiles visent encore régulièrement Kiev, avec des sirènes quasi-quotidiennes.

"Le pire jour de ma vie"

Le contexte de la guerre est toutefois difficile à supporter pour les enfants. Plus de 400 d'entre eux ont été tués, selon le bilan des autorités ukrainiennes. "Le premier jour de la guerre a été le pire jour de ma vie (...) on s'est réveillés en panique", raconte Eva Evstratenko à l'AFP. "On n'avait aucune idée de quoi faire. C'était effrayant", raconte-t-elle.

Plus de deux millions d'enfants ont fui le pays pour se réfugier à l'étranger et trois autres millions ont été déplacés à l'intérieur du pays entre février et juin 2022, selon les estimations de l'ONU.

Eva Evstratenko, ses parents et son frère Demian étaient, eux, partis pour l'Ouest de l'Ukraine, où ils sont restés pendant sept mois. "Ce n'était pas aussi bien qu'à la maison. On se sent comme si on n'est pas là où on est né", témoigne Eva.

La famille a depuis retrouvé son petit appartement de Kiev et tente de s'adapter à la vie sous les bombardements russes. Lorsque le courant est coupé, les parents de la jeune gymnaste allument des bougies. Et il faut faire attention à tout signe de bombardement imminent.

"C'est beaucoup plus difficile la nuit. On espère, même s'il y a des missiles, qu'ils ne nous toucheront pas", dit le père, Andriï.

Dans le gymnase où elle répète ses enchaînements, Eva explique que la peur des missiles a aussi un impact sur son entraînement. Chaque fois qu'elle doit descendre à l'abri, elle doit faire son échauffement de nouveau, laissant moins de temps pour les exercices.

"Les leçons sont plus courtes et il n'y en a pas plus, donc c'est plus difficile de rester en forme comme j'en avais l'habitude", ajoute la jeune gymnaste.