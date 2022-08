Guerre en Ukraine: le point sur les biens des oligarques russes gelés dans les Alpes-Maritimes

De Saint-Jean-Cap-Ferrat à Saint-Tropez, la liste des biens des oligarques russes gelés par la France ne cesse de s'allonger.

D'après le ministère de l'Economie, 62 villas de luxe, chalets et appartements ont été placés sous séquestre par l'Etat français, répondant aux sanctions décidées par l'Union européenne en réponse à la guerre en Ukraine. Et la Côte d'Azur en est la tête de gondole.

33 biens sur 62 sont sur la Côte d'Azur

En France, plus de la moitié des biens immobiliers des proches de Vladimir Poutine ont été gelés entre les Alpes-Maritimes et le Var. Cela représente un total de 33 propriétés de luxe. Leur vente pourrait potentiellement rapporter plus d'un milliard d'euros à l'Ukraine. On fait le point, commune par commune, dans le 06.

À Saint-Jean-Cap-Ferrat

Selon Bercy, 5 biens d'exception ont été gelés dans cette petite commune très prisée par l'oligarchie russe. Des villas qui se trouvent aux quatre coins de la ville: boulevard Dominique Durandy, chemin de Saint-Hospice, chemin du Roy, ou sur le boulevard du Général de Gaulle où la villa Féride et la villa Canta Cigalou ont été ciblées.

La villa d'Alexander Ponomarenko, qui a fait fortune dans l'exportation de céréales, figure dans cette liste. Il avait acheté La Chabane contre la coquette somme de 91 millions d'euros.

Autre proche parmi les proches du maître du Kremlin, Arkady Rotenberg a vu sa villa Shoshana gelée, également à Saint-Jean-Cap-Ferrat.