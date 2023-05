Guerre en Ukraine: le patron de Wagner torpille l'armée russe en pleine commémoration du 9 mai

Un sacré symbole. Alors que la Russie célèbre le 9 mai et la victoire sur l'Allemagne nazie avec un défilé militaire sur la place rouge de Moscou, le patron du groupe Wagner a signé une violente charge contre l'armée russe.

En pleine démonstration de force, Evguéni Prigojine a accusé les militaires russes de fuir les combats à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine.

"Aujourd'hui (mardi), l'une des unités du ministère de la Défense a fui de l'un de nos flancs (...) Ils ont quitté leurs positions, ils ont tous fui", a lancé Evguéni Prigojine, qui est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe.

"Le patron va vous déchirer le c..."

"Pourquoi l'Etat n'arrive-t-il pas à défendre le pays?", a-t-il encore expliqué dans une vidéo publiée sur Telegram, alors que le président russe Vladimir Poutine dirigeait au même moment le défilé militaire à Moscou.

Selon le patron du groupe Wagner, la hiérarchie militaire russe cherche à "tromper" Poutine. "Si tout est fait pour tromper le commandant en chef (Vladimir Poutine), alors soit le commandant en chef vous déchirera le c.., soit ce sera le peuple russe qui sera furieux si la guerre est perdue", a dit Evguéni Prigojine dans une longue diatribe.

Guerre ouverte entre Wagner et l'armée russe

Les relations entre Evguéni Prigojine et l'armée russe sont de plus en plus tendues. Celui qu'on surnomme "le cuisinier de Poutine", avait menacé vendredi, dans une vidéo incendiaire à l'égard de la haute hiérarchie militaire, de retirer ses mercenaires de Bakhmout, s'ils ne recevaient pas plus de munitions.

"Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (...). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations", a-t-il finalement annoncé dimanche dans un message audio.

Le patron de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes pour les priver d'une victoire à Bakhmout, qui ferait de l'ombre à l'armée régulière.