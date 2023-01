Guerre en Ukraine: l'armée russe dit avoir mené des exercices antiaériens dans la région de Moscou

La Russie a annoncé samedi 21 janvier, avoir mené des exercices de défense antiaérienne dans la région de Moscou, pour protéger ses infrastructures essentielles en cas d'"attaques aériennes", sur fond de conflit avec l'Ukraine.

"Des exercices ont été organisés dans la région de Moscou, avec le personnel de la brigade de missiles antiaériens du district militaire occidental, pour repousser les attaques aériennes contre d'importantes infrastructures militaires, industrielles et administratives", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Selon le ministère, les soldats russes qui ont participé à ces entraînements se sont formés à l'utilisation de "missiles antiaériens S-300". Au total, "plus de 150 soldats et plus de 30 pièces d'armes, d'équipements militaires et spéciaux ont participé" à ces exercices, a indiqué la même source.

Des exercices pour défendre Moscou?

La Défense russe n'a toutefois pas précisé quand ces exercices avaient eu lieu. À la question de savoir si la Russie craignait que Moscou ne soit une cible, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait refusé vendredi de répondre, renvoyant la question au ministère de la Défense.

La Russie a connu ces derniers mois plusieurs attaques imputées à l'Ukraine, qu'il s'agisse de sabotage ou de frappes aux drones et de tirs d'artillerie sur des régions frontalières.