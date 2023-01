Guerre en Ukraine: la Turquie veut obtenir des "cessez-le-feu localisés"

Ni la Russie ni l'Ukraine "n'est en situation de l'emporter militairement", a-t-il par ailleurs estimé, se disant convaincu "qu'à la fin, ils devront négocier pour parvenir à une issue acceptable" pour les deux parties.

"Pour le moment personne ne veut cesser le combat mais nous devons continuer de les y appeler".

"Si nous ne pouvons parvenir à un accord de paix global, nous allons chercher à (obtenir) des cessez-le-feu localisés, limités, des désescalades locales", a développé le conseiller.

Depuis le début du conflit le 24 février, la Turquie - qui maintient de bonnes relations avec les deux capitales - a offert sa médiation pour mettre fin à la guerre, "le pire défi international depuis la Deuxième guerre mondiale", a insisté M. Kalin devant des journalistes de plusieurs médias étrangers, dont l'AFP.

"Nous avons déjà remporté quelques succès", a-t-il fait valoir citant l'accord signé l'été dernier sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer noire et le Bosphore (près de 18 millions de tonnes exportées à ce jour) et la facilitation d'échanges de prisonniers de guerre.

"Mais ce n'est pas assez (...), seulement une petite partie d'un puzzle bien plus large".

Pour lui, tout accord de paix devra être "plus large" que le seul duo Russie-Ukraine et offrir des "garanties de sécurité pour les deux parties".

"La Russie veut être respectée comme acteur majeur et obtenir des garanties de sécurité, notamment que l'Otan n'entrera pas dans son arrière-cour".

Et "l'Ukraine n'intègrera pas l'Otan mais recevra elle aussi des garanties de sécurité à ses frontières", a avancé M. Kalin.