Guerre en Ukraine: la Croix-Rouge monégasque lève 250.000€

Face à une situation humanitaire qui se dégrade de jour en jour et suite à l’appel aux dons de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge [IFRC], et du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge monégasque a réussi à mobiliser 250.000€ incluant sa contribution initiale (80.000€) et les dons reçus depuis le lancement de son appel d’urgence.