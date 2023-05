Guerre en Ukraine: fait rare, Moscou annonce la mort de deux responsables militaires russes sur le front

Les colonels Viatcheslav Makarov et Ievguéni Brovko sont morts "héroïquement" en Ukraine, a salué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors d'un briefing quotidien.

Selon le porte-parole, M. Makarov, commandant de la 4e brigade de fusiliers motorisés, a repoussé avec ses hommes "deux attaques ennemies" avant d'être "gravement blessé et de mourir lors de son évacuation du champ de bataille".

M. Brovko, commandant adjoint du corps d'armée "en charge du travail militaro-politique", est lui décédé sur le front ukrainien "après avoir reçu de multiples blessures par des éclats d'obus".

Une communication rare

Une telle communication de la part de l'armée russe est particulièrement rare et reflète l'intensification des combats ces derniers jours, au moment où Moscou dit avoir repoussé un assaut ukrainien sur un front long de 95 km dans l'est de l'Ukraine.

Les combats font toujours rage dans et autour de Bakhmout, ville épicentre des hostilités dans le Donbass.

Selon le ministère russe de la Défense, "au cours de la dernière journée, l'ennemi a mené des tentatives massives pour la percer la défense de nos troupes, au nord et au sud" de Bakhmout.

"Toutes (ces) attaques ont été repoussées", a affirmé la même source dans un communiqué.

Des sites abritant des armes occidentales touchés

Le ministère russe s'est par ailleurs félicité dimanche d'avoir "touché" à Ternopil (ouest) et Petropavlivka (centre-est) des sites abritant notamment des armes occidentales livrées à Kiev.

L'armée russe "a lancé une frappe avec des armes aériennes et maritimes de longue portée de haute précision (sur des sites) des forces armées ukrainiennes et sur des lieux de stockage de munitions, d'armes et de matériel militaire reçus des pays occidentaux", a déclaré M. Konachenkov.

"Toutes les cibles ont été touchées", a-t-il assuré.

Ternopil, dans l'Ouest ukrainien loin de la ligne de front, est la ville natale du duo ukrainien qui a représenté les couleurs de Kiev samedi soir à l'Eurovision en Angleterre.

Le duo dénommé Tvorchi avait écrit sur Instagram: Ternopil "a été bombardée par la Russie alors que nous chantions sur la scène de l'Eurovision à propos de nos coeurs solides, notre indomptabilité et notre volonté". "L'Europe, unie contre le mal pour la paix", avaient-ils ajouté.

Les autorités régionales ont fait état de deux blessés dans cette frappe russe sur "des entrepôts appartenant à des entreprises commerciales et à une organisation religieuse".