Guerre en Ukraine en direct: Zelensky promet "la victoire", sa ville natale menacée d'inondations après une frappe russe

Jeudi 15 septembre, 204e jour de l'invasion russe en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mercredi dans la région de Kharkiv, libérée de l'occupation dans sa "quasi-totalité", et y a promis "la victoire", au moment où sa ville natale de Kryvyï Rig était menacée d'inondations après une frappe russe sur des infrastructures hydrauliques.

Frappée dans la soirée par sept missiles russes, selon les autorités locales, Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, et ses 600.000 habitants, sont confrontés à la crue subite d'une rivière, l'Ingoulets, qui menace le centre-ville et un autre quartier. Le chef de l'administration militaire de la ville, Oleksandr Vilkul, a demandé aux résidents d'un certain nombre de rues "d'évacuer", par précaution.

Quelques heures auparavant, Zelensky s'était rendu à Izioum pour son premier déplacement dans la région de Kharkiv depuis que cette zone du nord-est a été presque entièrement reconquise aux Russes ces quinze derniers jours. Cité de quelque 50.000 habitants avant la guerre, Izioum avait fait l'objet de combats meurtriers au printemps avant d'être prise par l'armée russe, qui en a fait un nœud stratégique de ravitaillement.

