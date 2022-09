Dimanche 11 septembre, 200e jour de l'invasion russe en Ukraine. "Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l'est mais également vers le nord. Nous sommes à 50 kilomètres de la frontière", a déclaré dans un communiqué Valeri Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne.

L'Ukraine a annoncé dimanche la mise à l'arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia (Sud), la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes.

