Guerre en Ukraine en direct: les dangers nucléaires "se multiplient", selon l'AIEA

Jeudi 30 novembre 2023, 645e jour de l'invasion russe en Ukraine. "Il y a un tas de dangers qui se multiplient et qui sont là jusqu'à la fin du conflit", a déclaré M. Grossi devant la presse, en marge d'une visite du site prévu pour l'enfouissement de déchets radioactifs à Bure (Meuse), dans l'est de la France.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, reste aux mains des Russes depuis l'invasion du pays au début de 2022.

"Les actions militaires ont augmenté, et dans notre mission d'experts permanente, que nous avons à Zaporijjia et aussi dans les autres centrales ukrainiennes, on voit une multiplication des attaques aux alentours" des centrales, a relevé M. Grossi. "Ca nous préoccupe énormément".

Le patron de l'AIEA a aussi évoqué les coupures d'électricité, "ce qui comporte un risque pour la fonction de refroidissement" des réacteurs.

