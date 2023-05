Guerre en Ukraine en direct: l'armée russe affirme avoir repoussé et "éliminé" les combattants infiltrés en Russie

Mardi 23 mai 2023, 453e jour de l'invasion russe en Ukraine. Ces attaques, qui ont eu lieu à Graïvoron, chef-lieu du district du même nom, et dans le village de Borissovka, n'ont pas fait de victimes, ni de blessés, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

"Deux maisons ont été attaquées par des drones à Graïvoron" et ont pris feu, a précisé M. Gladkov.

Dans le village de Borissovka, un drone a attaqué un bâtiment administratif, puis une nouvelle attaque de drone a visé une maison en endommageant son toit, selon la même source.

La région de Belgorod, et plus particulièrement le district de Graïvoron qui y est situé, a été la cible lundi d'une incursion de combattants armés venant d'Ukraine, qui a fait huit blessés et a forcé la Russie à décréter un régime "antiterroriste" et à évacuer les civils pour tenter de repousser cette nouvelle attaque sur son sol.

