Guerre en Ukraine en direct: la Russie accuse l'Europe d'être devenue "agressive et belliqueuse"

Vendredi 13 mai, 79e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les accusations de crimes de guerre s'accumulaient ce vendredi contre l'armée russe en Ukraine, notamment le déplacement de force de milliers de personnes dans des "camps de filtration", alors que plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre.

Plus de huit millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur même de l'Ukraine, qui comptait avant le conflit 37 millions d'habitants, hors Crimée, annexée par la Russie en 2014, et les zones de l'est contrôlées par des séparatistes prorusses.

Sur le terrain, les combats se poursuivent dans le Donbass, où la Russie ne progresse que lentement, et essaie notamment de prendre "le contrôle total" des localités de Roubijné et de Severodonetsk, selon la présidence ukrainienne.

Kiev a aussi commencé des "pourparlers difficiles" avec la Russie pour l'évacuation de 38 soldats ukrainiens grièvement blessés, qui se trouvent dans les sous-sols de l'aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, assiégée par les forces russes.

