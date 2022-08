Guerre en Ukraine en direct: Kiev et Moscou s'accusent à nouveau de tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

Dimanche 14 août, 171e jour de l'invasion russe en Ukraine. Autour de la centrale de Zaporijjia, la tension et l'inquiétude montent. Kiev et Moscou ont de nouveau échangé, samedi, des accusations de tirs sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par la Russie et visée à plusieurs reprises depuis une semaine.

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'était déjà réuni jeudi à 19h, pour débattre de la situation. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder "aussi vite que possible" au cours de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité. "L'heure est grave et l'AIEA doit être autorisée à mener sa mission à Zaporijjia aussi vite que possible", a déclaré devant cette instance Rafael Grossi, le directeur général de l'AIEA, pour qui "le temps presse".

A l'époque soviétique, l'Ukraine a déjà été le théâtre de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, à Tchernobyl, à 530 kilomètres au nord-ouest. Quelque 600.000 "liquidateurs" avaient été dépêchés sur les lieux de l'accident avec une faible, voire aucune protection pour éteindre l'incendie et nettoyer les dégâts. La situation ravive des souvenirs douloureux chez les Ukrainiens.

