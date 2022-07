Guerre en Ukraine en direct: Gazprom va réduire "drastiquement" ses livraisons de gaz à l'Europe dès mercredi

Lundi 25 juillet, 152e jour de l'invasion russe en Ukraine. L'invasion russe de l'Ukraine est entrée dimanche dans son sixième mois, alors que les forces russes ont bombardé le port d'Odessa, mettant à mal, la mise en œuvre de l'accord sur le transport des céréales en mer Noire.

Sur le front, les pilonnages continuent, notamment dans les régions de Mykolaïv et Kharkiv ainsi que dans les deux territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l'est, selon la présidence ukrainienne. Les Russes se sont emparés le 3 mars de Kherson, la première grande ville ukrainienne à être tombée entre leurs mains depuis le déclenchement de leur offensive le 24 février.

Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche soir ses compatriotes à "être unis et à travailler ensemble pour la victoire", avant de "célébrer pour la première fois le Jour de la souveraineté de l'Ukraine, le 28 juillet".

Côté Russe, Serguei Lavrov continue sa tournée. Il a atterri ce dimanche soir au Congo où il doit s'entretenir avec le président Sassou Nguesso avant de prendre la route de l'Ouganda et de l'Ethiopie. Au Caire, il s'est efforcé de rassurer ses partenaires égyptiens, quant aux risques d’insécurité alimentaire, en Afrique notamment, après l’accord sur des "couloirs sécurisés" pour les exportations de céréales.

