Guerre en Ukraine en direct: Emmanuel Macron s'entretiendra avec Volodymyr Zelensky ce lundi 1er août

Lundi 1er août, 158e jour de l'invasion russe en Ukraine. Ce lundi,l'Ukraine a entamé lundi ses exportations de céréales, avec le départ d'un premier bateau du port d'Odessa conformément aux termes de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul, qui doit permettre d'atténuer la crise alimentaire mondiale.

"Le navire Razoni a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban. Il est attendu le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul", a annoncé le ministère turc de la Défense. Selon le ministre ukrainien de l'Infrastructure Oleksandre Koubrakov, le bateau est chargé de 26.000 tonnes de maïs.

Sur le terrain, les frappes russes se poursuivent sur les villes ukrainiennes, notamment Mykolaïv, où le bombardement le plus violent depuis le début de la guerre a tué au moins deux habitants dimanche, selon les autorités locales.

Ces frappes ont causé la mort d'Oleksiï Vadatoursky, propriétaire de la principale société ukrainienne de logistique céréalière et de son épouse. "C'était un des plus importants entrepreneurs agricoles du pays, une personnalité clef de la région et un important employeur", a souligné sur Telegram Mikhailo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne, disant croire à une frappe ciblée.

L'ambassadeur français en Ukraine, Etienne de Poncins lui a également rendu hommage dans un tweet: "j'apprends avec tristesse le décès d’Alexey Vadatursky et de son épouse cette nuit suite à une attaque ciblée sur sa maison à Mykolaïv. #Ukraine a perdu un homme d'affaires d'envergure qui a énormément contribué au développement de son secteur agraire et industriel".

Dans son adresse dominicale, le président Volodymyr Zelensky a rendu hommage à Oleksiï Vadatoursky, qu'il a qualifié de "héros de l'Ukraine".

