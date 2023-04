Guerre en Ukraine en direct: la contre-offensive ukrainienne se dessine, douze morts dans des frappes nocturnes

Vendredi 28 avril 2023, 428e jour de l'invasion russe en Ukraine. L'Ukraine a subi, dans la nuit de jeudi à vendredi, des attaques de missiles russes sur Kiev et plusieurs autres villes, qui ont fait au moins deux morts (à Dnipro) et touché un immeuble résidentiel. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 21 missiles de croisière et deux drones dans la nuit.

Les frappes russes nocturnes "rapprochent" Moscou de "l'échec et de la punition", a lancé le président Volodymyr Zelensky, appelant le monde à une "riposte". "Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et contre (notre) peuple rapproche l'État terroriste de l'échec et de la punition", a cinglé M. Zelensky sur Telegram.

"La terreur russe doit obtenir une riposte juste de l'Ukraine et du monde. Et ce sera le cas", a-t-il promis.

Si vous nous lisez sur mobile ou que vous n'arrivez pas à accéder à notre direct sur cette page, cliquez ici.