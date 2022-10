Guerre en Ukraine en direct: au moins 19 morts et 105 blessés dans les bombardements massifs de lundi, le G7 se réunit en urgence

Mardi 11 octobre, 230e jour de l'invasion russe en Ukraine. L'Ukraine a accusé la Russie d'être un "Etat terroriste" pour avoir tué des civils en frappant massivement Kiev et des grandes villes, des bombardements dénoncés par les Nations unies et l'Occident. Les pays membres de l'ONU étaient en effet réunis lundi à New York, pour débattre en urgence d'une résolution de condamnation de l'annexion de régions ukrainiennes par Moscou.

Les bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine seront mardi au centre des discussions des membres du G7, que la Première ministre britannique Liz Truss doit appeler à ne pas "faiblir d'un iota".

"Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre", avait réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que les missiles russes frappaient les villes ukrainiennes. "Mais "l'Ukraine ne peut pas être intimidée", a-t-il ensuite lancé dans son allocution du soir, promettant de "réparer tout ce qui a été détruit".

