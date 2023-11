Guerre en Ukraine: des blessés évacués déterminés à retourner à Avdiïvka, sous les bombes russes

Blessé à une cuisse par des éclats, l'homme de 71 ans vient d'être évacué de cette cité industrielle, construite autour d'une immense cokerie.

Il s'apprêtait à rentrer dans son immeuble, quand il a été touché. "C'était comme une vague qui me poussait vers l'entrée", puis il a perdu connaissance.

Son fils est venu à son secours, avant qu'il soit pris en charge par les "Anges blancs", une unité de policiers qui évacue les habitants de la ville et des villages alentours.

Les évacuations volontaires se sont accélérées depuis le 10 octobre, quand l'armée russe a lancé un assaut massif contre les forces ukrainiennes, solidement retranchées depuis neuf ans autour d'Avdiïvka.

Des vagues de chars et de blindés ont avancé en colonnes au sud-ouest et au nord-est, appuyés par des salves d'artillerie, des bombardements d'hélicoptères et d'avions.

L'armée de Kiev a perdu des positions mais dit résister à l'effort russe et infliger de lourdes pertes aux forces du Kremlin.

Menace des drones

Mais dans la ville, aux nombreux immeubles détruits, les "attaques russes (sont) constantes", a déclaré mardi le maire, Vitaly Barabach, relevant encore 16 frappes aériennes lundi.

Selon lui, "les drones (explosifs) constituent désormais une menace" aussi. "Ils survolent la ville, regardent d'où vient la fumée des poêles des maisons et attaquent précisément ces points".

Une centaine de personne ont été évacuées la semaine dernière, d'après M. Barabach, et un peu moins de 1.500 civils demeurent encore à Avdiïvka, contre 30.000 avant l'invasion russe.

Comme souvent près du front, ceux qui restent sont "pour la plupart des personnes âgées n'ayant nulle part où aller", explique à l'AFP le major Guennadiï Ioudine, 47 ans, membre des "Anges blancs".

"Ils disent: Nous avons des proches enterrés ici, nous serons enterrés ici aussi", poursuit-il.

C'est le cas d'Oleksandr, le septuagénaire blessé. "Je retournerai à Avdiïvka", répond-il sans hésiter quand on lui demande ses intentions une fois guéri.

Partira-t-il si les Russes capturent la ville? "Non, je ne le ferai pas", assure le vieil homme, qui préfère taire son nom.

Il a été évacué avec Pavel Fomenko, 35 ans, plus légèrement blessé par un éclat d'obus, et tous deux sont soignés à l'hôpital de Myrnograd, à 40 km d'Avdiïvka.

"Mieux chez moi"

Lui aussi veut retourner à Avdiïvka. "C'est mieux chez moi, je connais ma ville", dit-il, "nous sommes habitués à tout, aux bombardements et au fait qu'il n'y a ni électricité, ni eau, ni gaz".

Avdiïvka se trouve à 13 km au nord de Donetsk, chef-lieu sous contrôle russe de la région éponyme dont le président russe Vladimir Poutine a revendiqué l'annexion il y a plus d'un an.

La dernière route d'accès à la ville côté ukrainien longe une imposante cokerie qui s'étend sur 340 hectares, et a employé jusqu'à 4.000 personnes.

La menace russe se fait de plus en plus pressante sur l'usine, à l'arrêt depuis des mois car souvent bombardée.

Et le propriétaire, le groupe sidérurgique Metinvest, a décidé d'évacuer les derniers ouvriers qui assuraient encore l'entretien et la sécurité de certaines installations, selon M. Barabach, car les soldats russes ont progressé vers le village de Stepové, au nord du site.

Le major Ioudine et son collègue Dmytro, 22 ans, ont évacué récemment les deux derniers habitants de ce bourg, une femme âgée et son fils.

Dans leur camionnette blanche blindée, ils filent chaque jour sur la dernière route vers Avdiïvka, "à pleine vitesse pour ne pas se faire tirer dessus".

"Les risques sont constants, c'est effrayant", lâche le major, les traits tirés, après avoir déposé à la nuit tombée un troisième blessé à l'hôpital de Myrnograd.

Lui et ses hommes, en dépit des risques, apportent aussi "du pain, de l'eau, de la nourriture pour animaux" à ceux qui refusent de quitter Avdiïvka. "Nous ne pouvons pas abandonner les gens (...) ce sont nos citoyens ukrainiens".