Guerre en Ukraine: comment la Russie accentue sa pression sur le front oriental

Ces dernières semaines, la contre-offensive ukrainienne, déclenchée cet été, s'est figée dans le sud et l'est, sans progressions d'ampleur ni espoir de percée. Et, depuis de début de l'automne, ce sont les forces russes qui montrent qu'elles ont encore des ressources en lançant des attaques.

Depuis près de deux mois, elles cherchent à s'emparer d'Avdiïvka, une ville industrielle de la banlieue de Donetsk, prise en 2014 par des séparatistes prorusses et capitale de la région éponyme que le Kremlin veut entièrement conquérir.

Les soldats russes se trouvent à l'est, au nord et au sud d'Avdiïvka, désormais largement en ruines, presque encerclée mais encore desservie par une route asphaltée. Cette cité est devenue au fil du temps un symbole de la résistance ukrainienne.

"L'ennemi ces derniers jours a considérablement accru son activité. Il utilise des véhicules blindés", a déclaré mercredi Oleksandre Tarnavsky, le commandant ukrainien responsable de la zone d'Avdiïvka.

Selon lui, les troupes russes ont procédé à près de 20 frappes aériennes, tiré quatre missiles et plus de 1.000 obus d'artillerie, déclenchant 56 vagues d'assaut sur les positions ukrainiennes.

Oleksandre Tarnavsky a toutefois affirmé que les forces ukrainiennes "tenaient fermement la ligne le long du front d'Avdiïvka", ce que l'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante.

Brièvement tombée aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou en 2014, cette ville constitue depuis la ligne de front dans cette zone. Environ 1.350 personnes y habitent encore, contre 30.000 avant la guerre.

Village conquis selon Moscou

Les Ukrainiens défendent encore une bande d'environ huit kilomètres de large, au nord-ouest d'Avdiïvka, incluant la plus grande cokerie d'Ukraine qui s'étend sur 340 hectares et borde sa partie nord.

Moscou ne donne guère de précisions sur son offensive dans le secteur, alors que Kiev assuré infliger des pertes considérables à l’adversaire qui, selon les Ukrainiens, mène des attaques par vagues très coûteuses en vies humaines.

Plus au nord sur le front, à une soixante de kilomètres à vol d'oiseau, la Russie a affirmé mercredi avoir pris un village près de Bakhmout, conquise au printemps par le groupe paramilitaire Wagner après une bataille infernale de plus de neuf mois.

"Soutenues par l'aviation et l'artillerie", des unités russes "ont libéré la localité d'Artiomovskoïe", dans la région de Donetsk, a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué, recourant au nom russe de la localité de Khromove.

L'AFP n'était pas en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Selon des images de satellites, le village de Khromove, situé à l'extrémité ouest de Bakhmout, était constitué de quelques rues et de dizaines de maisons avant le début de l'offensive russe.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait assuré que la prise de Bakhmout permettrait à Moscou de réaliser de nouvelles avancées significatives. Mais, depuis mai, les militaires russes n'ont fait aucune percée.

Dans l'ensemble, la ligne de front n'a que peu bougé depuis un an et la libération de Kherson par les soldats ukrainiens le 11 novembre 2022.

Malgré l'apport d'armes occidentales, l'offensive ukrainienne d'été s'est soldée par un échec face à la solidité des lignes de défense russes.

L'armée russe, malgré une économie dédiée à l'effort de guerre, n'avance pas non plus. Cependant, elle a cessé de facto de reculer et contrôle près de 20% du territoire ukrainien.

Les autorités ukrainiennes craignent qu'en cas d'entrée de la guerre dans une impasse durable, l'aide de l'étranger ne puisse se tarir, d'autant que des appels en ce sens se font entendre dans plusieurs pays, à commencer par les Etats-Unis, le principal soutien de Kiev.