Depuis que la guerre fait rage en Ukraine, les élans de solidarité s’organisent à Monaco.

Cagnotte en ligne, aide alimentaire, vêtements chauds, produits pour bébé… les appels aux dons se multiplient pour venir en aide aux civils ukrainiens.

Voici quelques-unes des principales initiatives.

Plusieurs points de collecte citoyens

Plusieurs points de collecte ont été spontanément organisés à Monaco à l’initiative d’associations ou de collectifs citoyens, ukrainiens ou non.

Au marché de la Condamine

Ainsi, Karine Antonini organise une collecte de don à la boutique MC Fodd, à côté du Coin du Fromager au marché de la Condamine.

Les dons peuvent être déposés aujourd’hui et demain de 7 h 30 à 13 h 30. "Une partie de ce qui sera récolté partira en voiture avec des particuliers qui se rendent à la frontière en Pologne. Une autre partie sera déposée dans un autre point de collecte, du côté de l’hôtel Marriott, où d’autres personnes organisent également un convoi", précise-t-elle.

Du côté de l’Hôtel Marriott

Du côté de l’Hôtel Marriott, à la frontière de Cap-d’Ail, des bénévoles organisent un point de collecte dans le local des ateliers techniques communaux, mis à disposition par la mairie de Monaco. Il se situe sous le stade Didier Deschamps, en face du stade Louis II.

Les dons peuvent être déposés tous les jours de 9 h à 16 h 30.

Du côté du Monte Carlo Country Club

À l’initiative de l’association « Ukrainiens à Nice - Avec l’Ukraine dans mon cœur », créée en 2016, un autre point de collecte a été mis en place sur le parking situé en contrebas du Monte Carlo Country Club. Deux rendez-vous sont organisés demain jeudi, de 15 h à 17 h, et samedi de 12 h à 15 h, pour réceptionner les dons. Ceux-ci sont ensuite acheminés par camion vers les points sensibles en Ukraine ou en Pologne.

Grâce à deux collectes organisées hier et avant-hier, les bénévoles de l’association ont déjà pu organiser deux départs vers la zone de conflit.

Caritas Monaco

L’institution de l’Église s’est engagée aux côtés de son partenaire local, Caritas Ukraine, qui a déployé une réponse humanitaire d’urgence face à "l’escalade dramatique de la situation en Ukraine".

Dans un communiqué, l’antenne monégasque précise: "Les équipes mobiles de Caritas Ukraine se sont rendues sur place pour distribuer des denrées de première nécessité, des briquettes de chauffage et des matériaux de réparation pour protéger du froid glacial celles et ceux qui sont restés dans leurs abris endommagés, ainsi que des médicaments et des cartes de paiement pour acheter des vêtements chauds. Les partenaires Caritas dans les pays limitrophes se préparent à fournir notamment des abris, des repas chauds, des fournitures d’hygiène, du carburant pour se chauffer, des transports vers des zones sûres et un soutien psychologique".

Pour mener à bien cette mission humanitaire, Caritas Monaco en appelle aux dons. Si vous souhaitez soutenir cette action solidaire, les dons peuvent être adressés en espèces ou par chèque à l’ordre de Caritas Monaco (Paroisse Sainte Dévote, 1 place Sainte Dévote MC 98000 Monaco) ou par virement bancaire (1).

La Croix-Rouge monégasque

Répondant à l’appel d’urgence de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge [IFRC], la Croix Rouge monégasque a débloqué 80.000 euros pour participer à l’élan de solidarité.

La somme permettra, notamment, « d’assurer la protection et l’assistance à la population civile y compris un soutien psychosocial, la distribution de secours d’urgence (alimentaires et autres), la fourniture de premiers soins et d’autres services de santé aux blessés et aux malades ».

Les Monégasques et résidents qui le souhaitent peuvent s’associer à cette action en faisant un don via la cagnotte en ligne disponible sur www.croix-rouge.mc/faire-un-don/ ou par chèque à l’ordre de la Croix-Rouge monégasque (27 Boulevard de Suisse 98000 Monaco).

1 - Pour faire un don à Caritas Monaco par virement bancaire :

« Archevêché de Monaco - Caritas Monaco »

Code IBAN : MC 36 1273 9000 7001 1622 7000 T85

Domiciliation : CFM ALBERT 1ER - Code Swift : CFMOMCMXXXX