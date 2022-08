Guerre en Ukraine: au téléphone avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron déterminé à ce que les crimes de guerre russes "ne restent pas impunis"

Des sujets importants et une indignation. Emmanuel Macron et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky se sont entretenus ce lundi 1er août. Selon l'Elysée, plusieurs sujets ont été abordé par les deux chefs d'Etat.

Les deux hommes ont notamment évoqué le massacre d'Olenivka perpétré par les forces russes et Emmanuel Macron a assuré à l'Ukraine, son soutien et sa "détermination à faire en sorte que ces crimes ne restent pas impunis". Le laboratoire mobile d'analyse ADN envoyé en Ukraine par la France, pourrait grandement aider la justice à faire la lumière sur divers crimes commis dans le pays depuis le début de l'invasion russe.

Une aide sur le terrain et pour la reconstruction du pays

Sur le front, la France a assuré à l'Ukraine qu'elle allait poursuivre son soutien "aux forces armées ukrainiennes afin de leur permettre de résister à l’agression de la Russie" et les deux pays ont également convenu de continuer leurs efforts pour "contrer la désinformation russe à l'échelle mondiale". Un sujet qu'Emmanuel Macron avait abordé lors de son voyage au Cameroun, Bénin et Guinée-Bissau, la semaine passée.

Il avait alors fermement dénoncé la guerre menée par la Russie sur le plan informationnel, en particulier sur le continent africain. Le Président de la République et le Président ukrainien sont convenus de poursuivre leurs efforts conjoints pour contrer la désinformation russe à l’échelle mondiale.

Concernant le premier navire à partir du port d'Odessa avec à son bord, des céréales ukrainiennes, Emmanuel Macron a salué ce départ et a indiqué que "les efforts européens pour exporter les grains ukrainiens par voies terrestre et fluviale se poursuivront dans le cadre des corridors de solidarité". Enfin, Emmanuel Macron "a confirmé sa volonté d’assurer un soutien macroéconomique de court terme de l’Ukraine et à la reconstruction du pays", indique l'Elysée.