Guerre en Ukraine en direct: au moins 7 morts après une frappe russe contre "un immeuble résidentiel ordinaire"

Mardi 8 août, 532e jour de l'invasion russe en Ukraine. Cette frappe a fait "cinq morts et quatorze blessés civils", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. "En plus, nous avons connaissance de deux employés des services de secours de l'Etat tués ainsi qu'un militaire. Neuf policiers, un employé de l'administration locale et un militaire ont été blessés", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré auparavant que la Russie avait frappé "un immeuble résidentiel ordinaire".

La Russie a assuré lundi avoir avancé vers Koupiansk, ville de l'est de l'Ukraine située à environ 150 km au nord de Pokrovsk, dans une zone reprise en septembre dernier par les forces ukrainiennes et qui est confrontée à une offensive russe depuis plusieurs semaines.

