Guerre en Ukraine: après la catastrophe humanitaire, une catastrophe écologique à venir à Marioupol?

C'est en tout cas l'avis du conseil municipal de Marioupol, qui publie sur son fil Telegram des photos d'un fluide vert fluo s'échappant de l'usine Azovstal et prêt à se déverser dans la mer d'Azov.

"Il y a une menace d'extinction complète de la mer d'Azov, écrit la municipalité sur son fil Telegram. La fuite de ce fluide tuera complètement la flore et la faune de la mer d'Azov."

Toujours dans son communiqué, le conseil municipal évoque un scénario du pire: "Des substances dangereuses peuvent pénétrer dans la mer Noire et la mer Méditerranée", alerte Vadym Boychenko, le maire de Marioupol, qui demande "l'admission immédiate sur le site d'experts internationaux et de l'ONU" pour "étudier la situation et prévenir une catastrophe environnementale de classe mondiale".

Le sulfure d'hydrogène: mortel par inhalation, toxique pour les organismes aquatiques

D'après l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), le sulfure d'hydrogène est un "gaz très toxique" pouvant "causer la mort".

"L’hydrogène sulfuré est un gaz toxique qui pénètre par les voies respiratoires. Compte tenu de son caractère insidieux, l’exposition à ce gaz revêt souvent un caractère accidentel, qui peut être fatal", précise le ministère du Travail sur son site Internet.

L'INRS ajoute également que cette substance est "très toxique pour les organismes aquatiques" et "représente un danger pour l'environnement."