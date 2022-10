Froid, boue... L'hiver qui arrive, redoutable ennemi commun des belligérants en Ukraine

L'hiver approche en Ukraine et la boue, la neige et le froid vont compliquer la tâche des forces ukrainiennes comme de l'armée russe dans les mois qui viennent.

L'armée ukrainienne, qui a lancé une offensive pour reprendre des territoires occupés par Moscou, a plus à perdre que l'armée russe d'une pause dans ses opérations, car elle veut capitaliser sur ses récents gains avant que l'hiver ne s'installe.

"Je m'attends à ce que l'Ukraine continue à faire tout ce qui est en son pouvoir pendant l'hiver pour reprendre du territoire et rester efficace sur le champ de bataille", a déclaré la semaine dernière à Bruxelles le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Mais "l'hiver représente toujours un défi en termes de combat", a-t-il noté.

Un avis partagé par Mark Cancian, du Center for Strategic and International Studies (CSIS), qui rappelle néanmoins que la guerre a commencé en février, en plein hiver, et que les belligérants ont donc l'expérience de ce genre de combats.

"Je pense qu'on va bientôt assister à un certain ralentissement, quand la boue va commencer à se former", a-t-il déclaré à l'AFP. Ensuite, les combats "reprendront pendant l'hiver" mais peut-être pas au même niveau que pendant les beaux jours, selon lui.

Le combat ne sera en effet pas facile au plus fort de l'hiver: les soldats auront froid et il sera plus difficile de maintenir en état leurs véhicules et leurs armes, et la neige va recouvrir les mines, ce qui rendra leur détection plus hasardeuse.