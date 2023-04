"J'ai des amis à Nice, mais je veux rester ici": nous avons visité un centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens en Moldavie

Elles s'appellent Sama, Diana... ou ont préféré rester anonymes pour nous parler. Auréolées de leur statut de "protection temporaire" accordée par l'Union européenne et les Etats-Unis depuis mars 2022, ces Ukrainiennes, venues pour la plupart de l'oblast d'Odessa, non loin, auraient pu fuir plus loin que la Moldavie voisine. Certaines rêvaient précisément de rives méditerranéennes...

"J'ai désormais des amis éparpillés partout en Europe, y compris à Nice", admet Diana, une étudiante en médecine âgée de 18 ans, qui continue son cursus en ligne. Pourtant, la jeune femme préfère s'imaginer des retrouvailles émues avec tous ses potes au bord de la mer Noire, à la maison, "lorsque la guerre sera terminée".

Le fait est que ce centre d'accueil de la capitale moldave, Chișinău, où résident ces femmes et enfants, n'est qu'à 75 petits kilomètres de la frontière, et à 200km de la ville chérie qui les a vu naître.

Pour les enfants d'Odessa, "perle de l'Ukraine", la brave République de Moldavie, qui a fait montre d'une générosité sans pareille, a un goût d'espoir. On peut y toucher du doigt un hypothétique retour.

"Tout n'est pas rose", ni dans ce centre (mis en place il y a un an par l'ONG française de solidarité internationale ACTED), ni dans la population générale, parfois jalouse.

Cependant, "tant que ça n'empire pas ici, je préfère rester près de chez moi", promet Sama, 34 ans, qui possédait une boutique de lingerie dans son pays d'origine, avant l'invasion russe. Les limbes et l'attente, plutôt que la terreur à l'est et l'inconnu à l'ouest.

à lire aussi Guerre en Ukraine: Lviv, capitale du soulagement et du désespoir pour des milliers de réfugiés

La mère de Diana veille sur ses enfants. Ancienne contrôleuse à bord de trains en Ukraine, elle a dû laisser son métier, sa vie et son mari derrière elle à cause des dangers qui guettaient sa famille en 2022. Photo FC.

Plus de fuite en avant... pour le moment

Autre frein à un exil lointain, les hommes majeurs de toutes ces familles déchirées ont été obligés de rester du mauvais côté de la frontière, afin de pouvoir être mobilisés le cas échéant. Sama, par exemple est donc venue avec ses deux enfants sous les bras.

Du fait de la proximité de l'Ukraine, elle se permet même des aller-retours de temps en temps.

La mère de Diana travaillait, elle, comme contrôleuse à bord des trains locaux, tout comme son mari, et elle "aimait son métier".

De fait, nous semblons déjà avoir oublié que l'avancée éclair de l'armée russe, au tout début de la guerre, laissait présager une prise totale du pays, synonyme de fuite en avant pour les Ukrainiens.

Des rumeurs d'invasion de la Moldavie circulaient même, en mars dernier, sur les boucles WhatsApp des habitants. Ce que confirme l'ambassadeur de France, Paul Graham, rencontré le même jour à la Résidence de France, à Chișinău.

à lire aussi Reportage à Lviv, au cœur du plus grand centre de logistique humanitaire d'Ukraine

L'équivalent de 3 millions de réfugiés ukrainiens en France

En dépit de la présence de conflits internes et de particularités locales (la Transnistrie, un territoire séparatiste pro-russe ; et la Gagaouzie, enclave autonome peuplée de Turcs orthodoxes), l'accueil et la générosité ont perduré en Moldavie.

L'immense majorité des réfugiés ukrainiens est encore hébergée chez l'habitant à ce jour.

Le pays, pauvre et seize fois plus petit que la France, a ouvert grand ses portes, malgré les crises successives. Julie Verburg, directrice pour la Roumanie et la Moldavie d'ACTED, arrivée sur ce terrain en 2022, acquiesce.

Liz Devine, coordinatrice générale pour l'association Médecins du Monde, saluait d'ailleurs récemment "l'incroyable générosité" des Moldaves. "Quelque 100.000 personnes supplémentaires dans un pays de 2,6 millions d'habitants, avec un système de santé publique sous tension, c'est une lourde charge", soulignait-elle.

Ce serait l'équivalent de 3 millions de réfugiés ukrainiens en France... alors que 115.000 ont été pris en charge dans l'Hexagone.

Marie-Pierre Caley, directrice générale d'ACTED, va plus loin sur le site web de l'organisation, ajoutant les personnes en transit dans le pays. "Imaginez ce que c’est, pour un pays comme la Moldavie, d’organiser le transport, le transit ou l’accueil de 20% de sa population! C’est comme si, en France, arrivaient à nos frontières 13 millions de personnes."