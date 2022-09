En Russie, deux soeurs opposées à la guerre face à leur père revenu "brisé" du front ukrainien

Ce père de famille a annoncé partir quelques jours pour des manœuvres au Bélarus. Il ne reviendra que six mois plus tard, après avoir participé à l'attaque massive ordonnée par Vladimir Poutine. Choquées, ses deux filles ont manifesté quasiment seules et ont été arrêtées.