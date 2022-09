En Russie, certains n'hésitent pas à débourser des dizaines de milliers d'euros en jet privé pour éviter la mobilisation

Il y a ceux qui cherchent à savoir comment "se casser un bras" et d'autres, plus fortunés, qui ont trouvé solution moins douloureuse pour éviter la mobilisation partielle annoncée par le Kremlin. Certains, comme l'a repéré le quotidien britannique The Guardian, ont choisi une solution financièrement plus douloureuse: louer un jet privé pour fuir la Russie.

Une grande partie de ces déserteurs de luxe optent pour des destinations comme l'Arménie, la Turquie ou encore l'Azerbaïdjan, qui permet aux Russes d'entrer sur leur territoire sans visa. Mais la place dans l'avion a un prix: entre 20 et 25.000 euros pour un siège.

Jusqu'à 140.000 euros pour un jet 8 places

Certaines compagnies, elles, n'hésitent pas à proposer la location de jet de 8 places à des prix allant de 80 à 150.000 euros.

"La situation est absolument folle en ce moment", raconte Yevgeny Bikov, directeur d'une société de courtage aérien. "Nous sommes passés de 50 à 5.000 demandes par jour."

Avec le départ des compagnies occidentales habituellement présentes sur le territoire russe, suite aux sanctions internationales prises depuis le début de la guerre en Ukraine, les places se font rares. Résultat, la demande est largement supérieure à l'offre. Et les prix s'envolent.

Quand des entreprises font fuir ses salariés

Si la Russie voit certains de ses citoyens les plus fortunés quitter par ce biais son territoire, d'autres profils émergent, fait savoir The Guardian. Citant notamment le cas de cet entrepreneur spécialisé dans le design de jeux vidéo qui a réservé un vol entier pour permettre à ses employés d'éviter les combats.