En Russie avec les fans d'Alexandre Nevski, ce prince qui "bouta l'Occident" et inspire Poutine

Le brutal corps-à-corps s'achève. Au milieu des cadavres de chevaliers teutoniques, Alexandre Nevski brandit son épée et rugit en regardant les morts: "Cette terre était russe, elle l'est toujours, et elle le restera!" Ce jour-là, les guerriers sont des acteurs en cotte de mailles, des amateurs d'histoire réunis pour une reconstitution dans le village russe de Samolva, au bord du lac des Tchoudes, partagé entre la Russie et l'Estonie.

C'est sur ce lac, alors gelé, que le prince de Novgorod, Alexandre Nevski, a terrassé, en avril 1242, les soldats de l'Ordre teutonique, originaires de l'actuelle Allemagne, qui entendaient conquérir la Russie médiévale pour la convertir au catholicisme.

Huit siècles plus tard, la figure de Nevski occupe une place importante dans l'imaginaire mobilisé par Vladimir Poutine pour justifier son offensive en Ukraine, présentée comme une mesure défensive pour protéger les russophones face au péril occidental.