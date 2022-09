Emmanuel Macron à propos des référendums dans les territoires annexés en Ukraine: "C'est une parodie!"

Emmanuel Macron n'y est pas allé par quatre chemins: les référendums prévus dans les prochains jours en Ukraine, au sujet de l'annexion à la Russie de certains territoires, sont, selon lui, "une signature du cynisme", "une provocation supplémentaire", "une parodie".

Depuis New York où il s'exprimait avant son allocution devant l'ONU, le chef de l'Etat s'est adressé aux journalistes. Evidemment interrogé sur les différents référendums d'annexion à la Russie qui seront mis en place dans les prochains jours, Emmanuel Macron a été clair: "ces référendums n'ont pas d'existence légale". "Ce n'est pas parce qu'on imite ces formes démocratiques, qu'on retrouve la souveraineté des peuples. (...) Si ca n'était pas tragique, nous pourrions en rire", a dit le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron s'entretiendra avec Poutine "dans les prochains jours"

Conséquence de quoi, ces référendums ne seront pas "reconnus par la communauté internationale", prévoit Emmanuel Macron. "La guerre continue avec des offensives et contre offensives. Ces référendums n'ont pas d'existence légale. La Russie doit quitter le territoire ukrainien, respecter les frontières et alors qu'elle a créé des fuites de population, ces référendums, sont la signature du cynisme", a-t-il poursuivi.

Selon lui, "la seule façon d'avoir des résultats", en Ukraine, "c'est le retrait des forces russes".

Concernant les prochaines échéances avec la Russie, Emmanuel Macron a prévu de s'entretenir avec Vladimir Poutine, "dans les prochains jours". Ils devraient notamment aborder la question nucléaire, après que le chef de l'Etat s'est entretenu avec le patron de l'AIEA. Il a également précisé que la France allait effectuer de nouvelles livraisons d'armes en Ukraine.

Washington et l'OTAN sur la même ligne

La position d'Emmanuel Macron est partagée par l'OTAN et Washington. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a dénoncé les "simulacres de référendums" organisés par les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine, y voyant "une nouvelle escalade de la guerre de Poutine". "Ces simulacres de référendums n'ont aucune légitimité et ne changent pas la nature de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine", a-t-il tweeté. "La communauté internationale doit condamner cette violation flagrante du droit international et renforcer son soutien à l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Dans la même veine, du côté de Washington on estime que "la Russie organise hâtivement des simulacres de référendums" en Ukraine, a dénoncé mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. "Les Etats-Unis ne reconnaîtront jamais les prétentions de la Russie sur des parties prétendument annexées de l'Ukraine", a ajouté Jake Sullivan lors d'un point presse.