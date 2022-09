"Echec colossal..." En Ukraine, une armée russe "centralisée", prise de cours et "incapable d'anticiper"

Forte de la réforme de son armée depuis la perte de la Crimée en 2014, et riche de l'assistance des services occidentaux, l'Ukraine appuie là où ça fait mal. "La capacité de l'Ukraine à rassembler, traiter une information et agir rapidement et efficacement lui a donné un avantage majeur sur la structure de commandement centralisée et sclérosée de la Russie", résume Christopher Dougherty, du CNAS à Washington.