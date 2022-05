Des bombes incendiaires ont-elles été utilisées à Marioupol? Les impressionnantes images d'une pluie de feu sur Azovstal

Ce n'est pas la première fois que la Russie est accusée d'utiliser des bombes au phosphore depuis le début de la guerre en Ukraine. Le 24 mars, Volodymyr Zelensky avait déjà dénoncé le recours à cette arme, dans la région d'Irpin.

"Ce sont les armes les plus cruelles aujourd'hui", expliqué l'ONG Human Right Watch sur son site Internet. Elles causes des dégâts monstrueux sur les civils.

Les bombes au phosphore blanc sont interdites par les conventions internationales dans les zones où la densité de civils est fortes.

Notre journaliste, Quentin Lazeyras, vous explique tout dans ça dans une vidéo.