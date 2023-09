Coup d'Etat du 30 août au Gabon: les temps forts en cinq étapes depuis le renversement d'Ali Bongo

"Fin du régime" Bongo

Le 30 août, moins d'une heure après les résultats officiels de la présidentielle du 26 août donnant Ali Bongo Ondimba élu pour un troisième mandat avec 64,27% des voix, des militaires proclament la fermeture des frontières, l'annulation des élections et la dissolution des institutions.

Constatant "une gouvernance irresponsable, imprévisible", ils disent mettre "fin au régime en place", marqué par la corruption.

Ali Bongo, qui dirigeait le pays depuis plus de quatorze ans, est placé en résidence surveillée à Libreville et l'un de ses fils, Noureddin Bongo Valentin, est arrêté, notamment pour "haute trahison" et "détournements massifs de deniers publics".

La Russie se dit "profondément préoccupée" par la situation, la France, l'Union africaine (UA) et l'ONU condamnent le coup d'Etat en cours.

"Libération du Gabon"

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Ali Bongo appelle "tous" ses "amis dans le monde entier" à "faire du bruit".

Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, déclare au journal français Le Monde que le président gabonais "est mis à la retraite".

A Libreville ou Port-Gentil, la capitale économique, des foules célèbrent "la libération du Gabon".

Brice Oligui Nguema président de transition

Le général Oligui est nommé "président de la transition", après avoir été porté en triomphe par des centaines de militaires.

L'Allemagne et le Royaume-Uni condamnent le putsch, tout en reconnaissant les inquiétudes suscitées par les élections. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, souligne aussi que les élections ont été entachées "d'irrégularités". Washington exhorte l'armée à "préserver le régime civil".

Promesse d'une nouvelle Constitution

Le 31 août, l'UA suspend le Gabon.

Le 1er septembre, le leader du putsch promet des "institutions plus démocratiques", une nouvelle Constitution, et un nouveau code électoral, fermant ainsi la porte aux principaux partis de l'ancienne opposition qui l'exhortaient à remettre le pouvoir à Albert Ondo Ossa, deuxième à la présidentielle.

Les militaires annoncent le 2 septembre la réouverture des frontières, mais maintiennent un couvre-feu.

Oligui prête serment

Ce lundi, le général Oligui a prêté serment en tant que "président de la transition", dont il n'a pas fixé la durée. Il a promis de "rendre le pouvoir aux civils" par des "élections libres, transparentes et crédibles", sans en préciser la date.