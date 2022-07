Cinq questions pour tout comprendre à la guerre en Ukraine après plus de cinq mois de conflit

"La frappe russe sur le port Odessa, avec des missiles de croisière, était la volonté de montrer, 24 heures après la signature d’ un accord sur des convois céréaliers, que la Russie est incontrôlable. Qu’on ne lui imposera pas sa volonté. Ce genre de frappes est très important pour montrer la détermination et désorienter l’ennemi, le démoraliser."

Tous les jours, il y a des assauts, des groupes blindés qui avancent. Il y a des attaques au sol russes et pas simplement des bombardements. La Russie parie sur l’usure mais la réduction de ses forces engagées est synonyme d’un épuisement. Quand ils attaquaient avec 3-4 groupes tactiques, il n’y en a plus qu’un."

Dans un même temps, il y a eu un rééquilibrage de l’activité d’artillerie. L’armée ukrainienne est beaucoup plus active. Les témoins sur place disent que le bruit des artilleries respectives s’équilibrent. Les Russes, en progressant, ont dû repositionner leur artillerie. Il faut donc redéployer des dépôts de munitions. Or, ces dépôts russes sont ciblés par des frappes précises, avec des lance-roquettes américains longue portée.

"La notion de pause opérationnelle supposerait une volonté d’au moins un des camps de stopper l’offensive. Ça ne s’est absolument pas vérifié sur le terrain. Les attaques russes sont quotidiennes sur certains secteurs du Donbass. Les Russes ont pris Severodonestk et Lyssytchansk, ils ont tenté de poursuivre, de conserver le tempo mais les Russes se sont heurtés à des forces fraîches. Les Ukrainiens ont procédé à une relève d’unité, autour de Bakhmout et de Siversk. On sent un rééquilibrage vers Kherson. Des unités russes ont été renvoyées vers Kherson."

Depuis 155 jours, l'Ukraine propose une résistance acharnée face à son voisin et envahisseur russe. Mais où en est-on précisément? Historien militaire, Cédric Mas apporte son regard.

Après six mois de conflit, quel moral pour les troupes des deux camps?

"Le moral des troupes côtés russes se dégrade encore. Les assauts sont de moins en moins prononcés. Ils n’ont pris que quelques positions, par le fait de mercenaires. Ceux du groupe Wagner en tête. Les aéroportés sont moins engagés, les troupes des républiques séparatistes ont un peu disparu et les Tchétchènes, on ne les voit que sur les vidéos TikTok. On a des signaux faibles qui montrent que les choses ne vont pas bien.

Côte Ukrainien, des témoignages sur place montrent que cela va mieux qu’en mai et juin. La défaite de Severodonestk et Lyssytchansk n’a pas eu le même impact que Marioupol en termes symbolique. S'il y a moins de plaintes chez les Ukrainiens, il y en contre la corruption généralisée. Tout le monde attend la contre-offensive mais c’est une situation très instable. Que cette contre-offensive échoue et le moral pourrait s’effondrer."

Pourquoi la prise d'initiative ukrainienne tarde à venir?

"Il leur faut constituer des unités. Qui dit grignotage et usure de l’armée russe, dit grignotage et usure de l’armée ukrainienne. De plus, il y a un souci de compétence du commandement avec une corruption du renseignement par exemple. D'où les décisions de Volodymyr Zelensky de limoger des personnes pour trahison. Il y a une tension avec l’état-major.

On a assisté avec les jeunes générations, qui forment les soldats de base, à un vrai sursaut et un sentiment national mais les plus anciens ne l'ont pas. Pourtant, ce sont eux qui forment l’encadrement. Il faut se rappeler que les généraux de l’armée ukrainienne étaient sur le même banc que les généraux russes.

Il faut voir ce qui va se passer ensuite. L'automne va être chaud, dans un sens comme dans l’autre."