Chars, drones, missiles longue portée, défense anti-aérienne... Volodymyr Zelensky rentre en Ukraine avec un important renfort en armes

Une tournée juste avant la grande contre-offensive? De son propre aveu depuis son compte Twitter, Volodymyr Zelensky a annoncé samedi que ses visites en Europe seraient consacrées à "un paquet très important" de livraisons d'armes à son pays ainsi qu'à sa "reconstruction".

Ces derniers jours le président ukrainien a enchaîné les voyages en Italie, en Allemagne, en France avec un dîner à l'Elysée ce dimanche, puis en Angleterre. L'objectif pour Volodymyr Zelensky est de convaincre ces pays de continuer à le soutenir massivement alors que la Russie occupe toujours certaines parties de son territoire. C'est en ce sens que les Allemands ont pris l’engagement de livrer aux forces ukrainiennes dix-huit obusiers à roues, quatre systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM, 30 chars Leopard 1A5, 20 véhicules de combat d’infanterie Marder, 100 autres blindés dont le nom n'a pas été communiqué, 200 drones de reconnaissance et des munitions (obus de 155 mm pour l’artillerie, missiles de défense aérienne, etc).

"L'Allemagne soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", a ainsi assuré ce dimanche 14 mai Olaf Scholz en recevant le Président ukrainien, à Berlin pour la première fois depuis le début de l'invasion russe.

Des chars légers et des formations pour la France

Côté français, une déclaration commune d'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, publiée dimanche soir après leur rencontre, affirme: "Le soutien militaire que fournit la France depuis le début de la guerre pour permettre à l’Ukraine de se défendre se poursuit et de nouvelles livraisons sont en préparation pour tenir compte en permanence des besoins les plus urgents et les plus immédiats de l’Ukraine dans le renforcement de ses capacités de défense".

Ainsi, dans les semaines à venir: "la France formera et équipera plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC. En outre, la France concentre ses efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine afin de défendre sa population contre les frappes russes", explique le communiqué de l'Elysée. Concrètement la France devrait fournir des Véhicules de l’avant blindé (VAB), progressivement remplacés au sein de l’armée de Terre, et des blindés de combat Bastion. Quant aux chars légers, il devrait s'agir d’un nouveau lot d’AMX-10RC.

Depuis le début du conflit, la France a livré aux Ukrainiens plus de 100 millions d'euros d'équipements, dont des missiles et des canons.

Le Royaume-Uni a fourni un missile longue portée

Présent de l'autre côté de la Manche ce lundi, Volodymyr Zelensky a également trouvé un écho chez les Britanniques. Le premier ministre Richi Sunak lui a promis d'envoyer des "centaines" de missiles aériens et drones d'attaque d'une portée supérieure à 200 km. Le Royaume-Unis est l'un des pays les plus généreux depuis le début du conflit avec notamment l'envoi d'armes antichars, d'armement anti-aérien de courte portée, des lance-roquettes, des missiles de défense côtières ou encore des chars lourds Challenger.

Ce jeudi, le soutien britannique a pris une nouvelle dimension avec les missiles longue portée: Storm Shadow.

Ce missile, qui mesure cinq mètres de long, peut transporter une charge explosive allant jusqu'à 490 kilos. D'une vitesse de 1000 km/h et avec une portée maximale de 560 kilomètres, l'envoi de cette arme n'a pas manqué de faire réagir les Russes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a promis une "réponse appropriée de l'armée russe".

Si Volodymyr Zelensky va revenir en Ukraine avec de nouveaux équipements, l'homme politique risque tout de même d'être déçu. En effet, malgré ses efforts, il n'a toujours pas réussi à obtenir d'avions de combat, comme il le réclame depuis des mois.