"C'est du vol": Moscou annonce une riposte si l'Europe confisque les biens russes déjà gelés

L'Europe va-t-elle passer à la vitesse supérieure quant aux avoirs russes gelés sur son territoire? C'est la tendance. Les 27 cherchent un compromis pour confisquer les biens immobiliers, yachts ou autres hélicoptères placés sous séquestre sur la Côte d'Azur, en Savoie, à Paris, en Italie ou en Allemagne.

"C'est du vol", a réagi, jeudi 27 octobre, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, lors d'un point presse.

"La Russie prendra des mesures de riposte"

"Tout ceci n'est qu'un exercice pseudo-juridique, s’il est réalisé, il enterra définitivement la réputation de l’UE en tant que défenseur de l’État de droit, respectivement, en tant que juridiction attrayante pour faire des affaires", a-t-elle ajouté. Avant de menacer: "S’il s’agit d’une saisie réelle des avoirs des Russes ou de ceux de nos réserves d’État, la Russie prendra des mesures de riposte" sans en dire davantage.

Plus de 17 milliards d'euros d'avoirs russes gelés en Europe

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février, l'Union européenne a gelé près de 17,5 milliards d'euros d’avoirs russes sur son territoire, via huit paquets de sanctions. Au total "1.350 entités physiques et morales" ont été sanctionnées au sein de l'UE, selon le représentant de la Commission européenne, Christian Wigand.

D'après un décompte de Bruxelles, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande et le Luxembourg sont les pays où les plus montants d'avoirs ont été mis sous séquestre.

Rien que sur la Côte d'Azur, la chasse aux biens des oligarques russes sanctionnés par l'Europe a permis la saisie de près de 35 villas de luxe et appartements entre Saint-Tropez et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Plusieurs hélicoptères et yachts ont également ordre de ne plus bouger des aérodromes ou des ports dans lesquels ils étaient stationnés.

Si l'Europe décide de confisquer tous ces biens, la vente des avoirs russes de la Côte d'Azur pourrait rapporter plus d'un milliard d'euros. Un montant "sans doute minoré" selon les experts.