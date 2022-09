"C'est bien une guerre": exilés en Lettonie, les médias russes libres défient la propagande du Kremlin

"Ceux qui contrôlent l'information contrôlent la situation", explique à l'AFP Tikhon Dzyadko, rédacteur en chef de la télévision russe indépendante Dojd.

"Notre objectif est que le plus grand nombre possible de gens reçoivent de vraies informations, non pas cette propagande diffusée par les chaînes russes", ajoute-t-il.

Heureusement, "la Russie n'est pas l'URSS avec le rideau de fer, et on peut obtenir des informations via Internet, des médias sociaux. Le rideau de fer numérique n'est pas solide", souligne-t-il, dans une newsroom installée à Riga.

Rare média indépendant de Russie, critique du Kremlin, Dojd (La Pluie) a été bloqué début mars.

Appeler une guerre une guerre

Après l'adoption par Moscou d'une loi pénalisant la diffusion "d'informations mensongères" sur l'armée russe et le conflit en Ukraine, un véritable arrêt de mort pour les médias libres, "il devenait impossible de travailler en Russie, parce que pour avoir appelé une guerre une guerre, nous risquions jusqu'à 15 ans de prison", explique M. Dzyadko.