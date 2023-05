Ce que l'on sait sur le groupe “Légion Liberté pour la Russie” qui a attaqué le territoire russe

Des blindés et des chars qui forcent la frontière, des militaires armés qui sillonnent les rues, des hélicoptères qui bombardent des postes stratégiques, des attaques de drones, des immeubles éventrés encore fumant… La guerre en Ukraine nous a offert aujourd’hui un remake du premier jour de l’invasion russe. À une exception près: une inversion des rôles. Ce lundi matin, c’est bien le territoire russe qui a été attaqué dans la région de Belgorod.

Dans le rôle des agresseurs? Des Russes ayant choisi de combattre en Ukraine pour défendre les couleurs de Kiev. L’opération a été revendiquée par le groupe “Légion Liberté pour la Russie” sur un fil Telegram.

Ce même groupe avait déjà assuré être à l’origine d’incursions précédentes dans la même région. "Il est venu le temps de mettre fin à la dictature du Kremlin", explique un homme dans une de leurs vidéos. Toujours selon la chaîne Telegram, le groupe a "complètement libéré" Kozinka, un village de la région de Belgorod et a attaqué une deuxième localité à deux pas de là, à Gora Podol.

Un leader surnommé "Caesar"

Leur leader? Un homme de nationalité russe surnommé "Caesar". L’individu avait été présenté à l’AFP en décembre comme "Caesar", porte-parole du groupe, et avait par ailleurs été identifié par la presse comme un ex-néonazi russe passé côté ukrainien en 2014, année de l’annexion de la Crimée par Moscou.

« Il est temps de mettre fin à la dictature du Kremlin. La Légion rentre à la maison » Vidéo des combattants russes de la Légion de la liberté de la Russie qui a franchi la frontière au Sud de Belgorod pic.twitter.com/JomDBtmTPi — Mike Bresson 🇪🇺🇫🇷 #Macron2022 (@Mike_Bresson) May 22, 2023

"Caesar" avait été interviewé en janvier dernier par le média russe "Radio Svoboda", antenne russe de Radio Free Europe-Radio Liberty, alors qu’il combattait aux côtés des Ukrainiens dans le secteur de Bakhmout.

Âgé de 50 ans, il est originaire de Saint-Pétersbourg. Il explique avoir rejoint la “Légion Liberté pour la Russie” à l'été 2022, quelques mois après le début de la guerre en Ukraine. " Le 24 février, ce fut un choc. Mes enfants m'ont regardé en larmes et ont demandé: Papa, comment ça va? Comment la Russie a-t-elle pu attaquer l'Ukraine? Que dois-je faire? Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter car l'Ukraine gagnerait de toute façon."

Un ancien militant pour la monarchie

Dans cet entretien, il se décrit comme "un ancien militant politique, qui a gravité autour de pas mal de groupuscules de droite, nationalistes et monarchistes, avant de s’en détourner". Il aurait notamment milité Mouvement impérial russe , une organisation identifié comme terroriste par les Etats-Unis. Il affirme avoir quitté le mouvement que ce groupe s'est engagé pour combattre dans le Donbass, du côté des Russes. "Moi, j'ai toujours été du côté ukrainien", ajoute-t-il.

Et de poursuivre: "J'ai compris depuis longtemps qu'un changement légal de pouvoir en Russie est impossible, car tout le pouvoir est entre les mains de la dictature du Kremlin. Je croyais et je crois toujours qu'un changement de pouvoir en Russie n'est possible qu'à la suite d'un soulèvement armé. En fait, je m'y suis préparé toute ma vie, et maintenant j'y participe".

Quels objectifs pour ce groupe?

Renverser Poutine. C'est l'objectif clairement affiché par le groupe “Légion Liberté pour la Russie”. "L'opération se déroule selon le plan", a affirmé dans la soirée l'unité, qui réclame "la libération de toute la Russie du diktat de Poutine" et l'arrêt "de cette guerre criminelle".

Selon un texte publié également sur Internet, le groupe voudrait "créer une zone démilitarisée à la frontière entre la Russie et l'Ukraine" pour "protéger les civils ukrainiens".

La Russie ouvre une enquête pour "terrorisme"

Ce mardi matin, les opérations d'évacuations des civils russes se poursuivaient dans la région de Belgorod.

La population civile fuit en masse.



Des bus d’évacuations ont été identifiés également.



La panique s’installe dans la région de #Belgorod. 20/n pic.twitter.com/NGRwXbeiGg — Cyrille Amoursky (@AmourskyCyrille) May 22, 2023

"Nous achevons un porte-à-porte (...) Une grande partie de la population a quitté le territoire concerné, nous aidons avec nos moyens de transport ceux qui n'en ont pas", a dit le gouverneur, Viatchelsav Gladkov, sur Telegram, avant d'ajouter qu'il espérait "que nos militaires accompliront leur mission bientôt et élimineront l'ennemi".

Dans le même temps, la Russie a annoncé avoir ouvert une enquête pour "acte terroriste".

"Des mesures sont en train d'être prises pour établir l'identité des assaillants et toutes les circonstances de l'incident", a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête russe, organe chargé des principales investigations en Russie.