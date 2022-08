Catastrophe nucléaire: quel serait le scénario du pire à la centrale de Zaporijjia ?

Allons-nous vers une situation semblable à celle de Tchernobyl? Les frappes autour de la centrale de Zaporijjia font craindre le pire. Une équipe de l’Agence internationale de l’énergie atomique doit se rendre sur place dans les prochains jours, pour vérifier notamment le fonctionnement des 6 réacteurs produisant chacun 1.000 méga watts. Il s’agit de la centrale la plus puissante d’Europe.

Interview de Patrice Bouveret, cofondateur de l'Observatoire des armements.

Quel serait le scénario du pire?

Le pire serait qu’un missile conventionnel par une erreur de calcul ou de manière volontaire tombe sur l’un des réacteurs. Très concrètement, cela ferait l’effet d’une bombe nucléaire qui exploserait. Les personnes sur place seraient immédiatement tuées, et suivant les vents, cela se propagerait comme un nuage, comme un champignon nucléaire qui pourrait aller jusqu’en France. Ça ferait un effet Tchernobyl. Mais ni la Russie ni l’Ukraine, pour des raisons différentes, n’ont intérêt à déclencher une telle catastrophe. Mais tout ça repose sur des humains…

Selon l’opérateur ukrainien, la semaine dernière, la centrale de Zaporijjia a été "totalement déconnectée" du réseau électrique. Quelles seraient les conséquences d’une trop longue coupure d’électricité?

Il faut savoir qu’une centrale nucléaire nécessite énormément de refroidissement. On peut donc envisager que l’alimentation électrique de la centrale soit détruite et que le refroidissement ne puisse pas avoir lieu, et donc on retombe dans une situation de type Tchernobyl.

Faut-il s’inquiéter de la présence de déchets sur place?

Oui. Il y a des déchets nucléaires qui sont stockés sur le site et qui peuvent aussi être dispersés. Ces déchets peuvent être utilisés et récupérés dans des missiles conventionnels pour faire des bombes "sales", des bombes qui vont répandre de la matière radioactive quand elles explosent autour d’elles. Rendant la zone radioactive, une zone qui devient inutilisable pour les populations et pour les militaires. C’est un danger possible puisque vu que la zone est occupée, il n’y a pas la même surveillance par rapport aux déchets.

Quel scénario vous semble le plus probable?

C’est très compliqué de faire des calculs de probabilité. Mais plus le conflit dure, plus les scénarios deviennent probables, y compris parce que le personnel peut être très fatigué. Selon moi, c’est le scénario d’un non fonctionnement des circuits de refroidissement qui est le plus probable. Mais l’augmentation du taux de radioactivité par non surveillance dans la région est aussi fortement à craindre. Notamment avec des capteurs qui ne fonctionnent pas, qui ne peuvent pas être suivis, pas surveillés…ce qui augmente les risques de cancers pour la population dans les années à venir. Le niveau de radioactivité ambiant augmenterait, tout comme les particules absorbées par la population sur place. Dans l’immédiat il n’y aurait pas de répercussion, mais dans cinq ans, dix ans, les risques de cancers sont nettement plus importants.