Bataillon Monaco: la justice s'oppose à l'extradition de l'oligarque ukrainien Kostyantin Zhevago

Une première victoire pour Zhevago. La Cour d’appel de Chambéry a émis, jeudi 30 mars, "un avis défavorable" à la demande d’extradition vers l’Ukraine de Kostyantin Zhevago.

"Je me réjouis d’avoir franchi cette première étape. J’ai pleinement confiance dans la justice française. Je demande à avoir accès à une justice équitable", a réagi Kostyantin Zhevago.

Plus jeune milliardaire d'Europe, parmi les cinq Ukrainiens les plus riches du pays, il faisait partie du fameux "Bataillon Monaco", du nom de ces oligarques ukrainiens réfugiés VIP sur la Côte d'Azur, après avoir fui la guerre contre la Russie.

Un mandat d'arrêt avait été émis par Interpol à l'encontre Kostyantin Zhevago qui avait pris ses quartiers d'été sur la Côte d'Azur... et d'hiver dans les Alpes. Il avait été arrêté à Courchevel le 28 décembre dernier.

Une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars

Selon les médias ukrainiens cet homme d’affaires est soupçonné d’entretenir des liens avec la Russie, et de fraude fiscale.

Kostyantin Zhevago est un des propriétaires du fabricant de minerai de fer Ferrexpo. Il contrôle également le plus grand groupe ukrainien financier et industriel Finances et crédit.

Sa fortune est estimée à 1,4 milliard de dollars.