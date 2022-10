Bataillon Monaco: Anastasia Kotvitska, la femme du député contôlée avec 30 millions dans ses valises

Proche de l’ancien ministre de l'Intérieur

L’encombrante cargaison aurait été appréhendée du côté hongrois de la frontière. Dans le coffre d’une élégante ukrainienne. Son nom? Anastasia Kotvitska. C’est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias. Car, à Kiev, cette fuite massive de capitaux est devenue une affaire d’Etat.

Anastasia n’est autre que l’épouse d’Ihor Kotvitskyi, ex-député et très proche collaborateur de l’ancien ministre de l’Intérieur ukrainien Arsen Avakov. Ce dernier est resté en poste durant sept ans et a vu défiler pas moins de trois présidents avant de prendre tous les observateurs internationaux à contre-pied en juillet 2021 en présentant sa démission.

Avakov était devenu le deuxième le plus puissant d’Ukraine après le président. Un épisode a tout particulièrement contribué à forger sa réputation politique. En 2015, il s’était permis de hurler à l’ancien président géorgien Mikhaïl Saakashvili, qui venait de le traiter de “voleur” au cours d’une visite officielle, de “dégager de [son] pays”... Avant de lui jeter un verre d’eau à la figure!

L’ancien ministre ukrainien de l'Intérieur traîne aussi quelques casseroles derrière lui. Son propre fils a été mis en cause dans l’affaire des “sacs à dos”. Un marché de fourniture d’équipements à l’administration que dirigeait le père et qui aurait rapporté 500 000 euros au fils. C’était en 2017 et ne suffit pas à expliquer la démission surprise d’Arsen Avakov quatre ans plus tard.

Pour prendre congé, l’ancien premier ministre se serait contenté d’écrire dans sa lettre de départ "Un honneur d’avoir servi"…

Et de s’être servi? Forcément cette affaire de valises de billets éclabousse l’ancien patron de la garde Républicaine et de la police ukrainienne. Car la question qui se pose c’est avant tout comment le député Kotvitskyi et son épouse ont-ils pu amasser une telle fortune. Le SBU, la police judiciaire ukrainienne, affirme avoir ouvert une enquête.