Barrage endommagé, eau et électricité coupées, accusations mutuelles... Que se passe-t-il à Kherson en Ukraine?

Après deux frappes, dont Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité, la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, toujours occupée par l'armée russe malgré une poussée ukrainienne, était dimanche sans électricité ni eau et le barrage de Kakhovka, dans la même région, a été endommagé. On vous explique pourquoi la bataille imminente qui s'y prépare pourrait changer le cour de la guerre.

Electricité: Kiev et Moscou s'accusent l'un l'autre

"Trois pylônes en béton portant des lignes à haute tension ont été endommagés sur l'axe Berislav-Kakhovka" par une frappe ukrainienne, a affirmé l'administration d'occupation russe sur Telegram. "Actuellement, il n'y a ni électricité ni eau dans la ville et dans certains districts de la région".

De son côté, le chef de l'administration militaire ukrainienne de la région, Yaroslav Yanouchevytch, a déclaré que "l'armée russe a fait exploser des lignes à haute tension" sur une longueur de 1,5 km à Berislav. "Les occupants ont également détruit des lignes à haute tension menant à la ville de Kherson", provoquant des "problèmes d'approvisionnement" pour la ville et d'autres municipalités.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit "être au courant que l'Etat terroriste (la Russie) concentre des forces et des moyens pour une possible répétition d'attaques massives sur nos infrastructures, en particulier énergétiques", et accusé l'Iran de fournir pour cela des missiles à Moscou.

Eau: le barrage stratégique de Kakhovka touché dimanche

Dimanche 6 novembre, le barrage de Kakhovka, situé à 60 km à vol d'oiseau de Kherson, a été frappé par un missile ukrainien, sans faire de mort ni de blessé, selon les autorités d'occupation.

Le risque de frappes sur cette installation stratégique est brandi depuis octobre par les Ukrainiens et les Russes, qui s'accusent mutuellement de mettre en danger la vie de "milliers" d'habitants dans cette partie de la région où les troupes de Kiev progressent depuis septembre.

Ces trois derniers jours, les autorités d'occupation russes avaient même procédé, dans les villages autour du site, à des "évacuations" de civils face à une "possible attaque au missile" sur le barrage, dont la destruction entraînerait "l'inondation de la rive gauche" du Dniepr, selon les autorités locales. Le président ukrainien avait accusé Moscou, il y a deux semaines, d'avoir "miné le barrage". "Des mensonges", ont réagi les autorités d'occupation russes.

Le barrage hydroélectrique de Kakhovka, aménagé le long du Dniepr, permet notamment d'alimenter en eau la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Cité par les agences russes, Rouslan Agaïev, représentant de l'administration russe, a assuré que la frappe "n'a pas causé de dégâts critiques".