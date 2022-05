Armes, aide humanitaire... l'Elysée fait le point sur le soutien apporté à l'Ukraine depuis le début du conflit

C'est l'une des promesses faite par Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky. Lors d'un échange téléphonique entre les deux chefs d'Etat, samedi 30 avril, le président de la République a promis de "renforcer" l'aide de la France à son homologue ukrainien.

Armement, aide humanitaire, aide pour les investigations sur les crimes de guerre... le chef d'Etat français a indiqué que "cet appui continuera de se renforcer, de même que l’assistance humanitaire apportée par la France", selon un communiqué.

"La mission d’experts français contribuant au recueil de preuves pour lutter contre l’impunité et permettre le travail de la justice internationale relatif aux crimes commis dans le cadre de l’agression russe, se prolongera", a-t-il ajouté.

En attendant, l'Elysée a fait le point sur l’aide que la France a apportée à l’Ukraine depuis le début de l’invasion de son territoire dans un communiqué publié sur son site Internet.

Les aides militaires

Fourniture de matériel défensif létal et non létal pour une valeur de 100 millions d’euros (moyens de protection, équipements optroniques, armements et munitions, systèmes d’armes répondant aux besoins exprimés par l’Ukraine).

Sur le plan humanitaire

- 100 millions d’euros d’aide humanitaire, annoncés dès le 1er mars pour répondre aux besoins exprimés par les autorités ukrainiennes et les pays limitrophes;

- 615 tonnes d’équipement acheminées avec le soutien de l’Union européenne (UE), comprenant des médicaments et du matériel médical, des groupes électrogènes pour des hôpitaux, de l’aide pour l’hébergement (tentes, couvertures, kits d’hygiène), de l’aide alimentaire (et 200 tonnes de plants de pommes de terre pour renforcer la sécurité alimentaire), du matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies;

- Une cinquantaine de véhicules d’urgence (ambulances, véhicules incendie).

Sur le volet de la documentation et de l’investigation des crimes commis

- Envoi d’une équipe technique composée de deux médecins légistes et d’une quinzaine de gendarmes de l’Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN), experts des scènes de crime et d’identification des victimes. Mise en place d’une chaîne d’examen et d’identification de corps, et déploiement d’un LAB’ADN, dispositif d’analyses génétiques rapide et projetable. A la demande des autorités ukrainiennes, leur mission se prolongera;

- Versement anticipé de la contribution annuelle à la Cour pénale internationale, d’un montant de 13 millions d’euros;

- Contribution exceptionnelle supplémentaire de 500.000 d’euros à la Cour pénale internationale;

- Mise à disposition de deux magistrats spécialisés et dix enquêteurs.