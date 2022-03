Appel à la fraternité entre la Russie et l'Ukraine: Paula Radcliffe "se sent désarmée pour aider les gens qui vivent ces monstruosités"

"Je me demande ce qu’on a fait pour que le monde se retrouve à ce point", souffle Paula Radcliffe. La marathonienne britannique n’a pas hésité à rejoindre les rangs du mouvement.

"Je suis très touchée par ce qui se passe en Ukraine, je me sens désarmée pour aider les gens qui vivent ces monstruosités. C’est pour ça que j’ai signé car j’ai toujours pensé que le sport peut réunir les gens. Le sport apprend les choses importantes dans la vie : jouer en équipe, respecter les règles et ses adversaires. Si on est lâche comme Poutine, on ne réussit pas dans le sport, à part en trichant. Alors, je ne sais pas si ça peut faire quelque chose, mais au moins, nous agissons pour la paix".

Et la sportive salue aussi les préconisations du Comité International Olympique de bannir les athlètes russes des compétitions mondiales. "Ce sont des décisions difficiles à prendre, ça peut paraître injuste pour les athlètes russes, mais n’est-ce pas injuste que les athlètes d’Ukraine doivent se cacher dans des sous-sols pour se protéger? Certains ont même perdu la vie. Je me demande même s’il ne faut pas arrêter toutes les compétitions sportives internationales pour le moment tant que les athlètes ukrainiens ne peuvent pas y participer. Et le message du CIO peut aussi interpeller la Chine, car si elle condamne les actions de Poutine, ça pourrait le convaincre d’arrêter. S’il se retrouve sans soutien, il arrêtera".