Accord sur les céréales: l'Ukraine fait confiance à l'ONU... pas à la Russie

"Nous avons confiance en l'ONU en tant que force motrice de cet accord, en tant qu'institution et en le secrétaire général qui investit sa réputation et sa capacité à faire en sorte que cet accord fonctionne et que la Russie ne le rompe pas comme elle avait rompu plusieurs autres accords", a déclaré M. Kouleba au cours d'une conférence de presse.

La Russie et l'Ukraine ont signé vendredi à Istanbul avec l'ONU et la Turquie un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, bloquées à cause du conflit armée entre les deux pays.