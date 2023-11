3e échange otages-prisonniers, pressions pour maintenir la trêve... le point au 51e jour de la guerre entre Israël et le Hamas

3e jour de la trêve humanitaire

Une trêve humanitaire de quatre jours, renouvelable, est entrée en vigueur vendredi matin après un accord entre Israël et le Hamas conclu sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, et tenait encore dimanche.

L'accord prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, ainsi que l'entrée quotidienne d'aide à Gaza.

3e échange otages-prisonniers

Treize otages sont arrivés en Israël, a annoncé dimanche soir l'armée, précisant que quatre autres étaient en chemin.

Il s'agit de quatre femmes et neuf enfants, y compris une fillette israélo-américaine de quatre ans nommée Abigail dont le président américain Joe Biden a confirmé la libération. Selon le Qatar, l'une des otages est aussi Sud-Africaine et deux ont également la nationalité hongroise. Dix des treize otages sont membres de trois mêmes familles.

Parmi les quatre autres otages figurent trois Thaïlandais ainsi qu'un Russo-Israélien qui ne faisaient pas partie de l'accord.

Le Hamas a dit avoir libéré l'otage russe "en réponse" au "soutien à la cause palestinienne" du président russe Vladimir Poutine.

En contrepartie, Israël a annoncé avoir libéré 39 prisonniers palestiniens, tous âgés de moins de 19 ans.

Des bus sont sortis de la prison israélienne d'Ofer, en Cisjordanie occupée, où les prisonniers avaient été transférés avant leur libération. Ils sont ensuite arrivés à Beitunia.

Prolongation de la trêve?

Une source proche du Hamas a indiqué à l'AFP que le mouvement islamiste palestinien avait "informé les médiateurs" qataris et égyptiens que les groupes armés retenant des otages israéliens étaient "d'accord pour prolonger la trêve actuelle de deux à quatre jours".

Ces mouvements palestiniens "pensent qu'il est possible d'assurer la libération de 20 à 40 prisonniers israéliens" supplémentaires.

Israël a affirmé de son côté qu'au-delà des quatre jours, la libération de "dix otages supplémentaires" conduirait à "une journée supplémentaire de pause".

Otages et prisonniers déjà libérés

Vendredi, 24 otages --13 Israéliens ainsi que dix Thaïlandais et un Philippin qui ne font pas partie de l'accord-- et 39 Palestiniens ont été relâchés.

Samedi, 17 otages --13 Israéliens et quatre Thaïlandais qui ne faisaient également pas partie de l'accord-- et 39 Palestiniens ont été libérés.

Les otages israéliens concernés sont uniquement des femmes et des enfants. Les détenus palestiniens sont des femmes et des jeunes de moins de 19 ans.

Netanyahu à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s'est rendu dimanche dans la bande de Gaza, a affirmé que l'offensive israélienne s'y poursuivra "jusqu'à la victoire". L'armée y a lancé le 27 octobre une opération terrestre.

La présence du dirigeant est une première pour un chef de gouvernement israélien depuis le retrait unilatéral d'Israël du territoire palestinien en 2005.

L'aide humanitaire acheminée à Gaza

Au total, 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza depuis vendredi, selon l'ONU, dont 61 véhicules qui ont acheminé du matériel médical, de la nourriture et de l'eau dans le nord du territoire.